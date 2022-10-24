Canlı anlatım: Giresunspor - MKE Ankaragücü maçı

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Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor, MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Giresunspor 0-0 Ankaragücü

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son 10 maçı kaybetmeyen Giresunspor, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapatırken toplam 14 gol kaydetti. Yeşil-beyazlılar, bu şekildeki tek mağlubiyetini Nisan 1973'te Şekerspor'dan aldı. Son sekiz Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan Ankaragücü, iki galibiyetini de 2-1'lik skorlarla aldı. Ligdeki son karşılaşmasını gol atamadan kaybeden başkent ekibi, en üst ligde en son Aralık 2020'de gol atamadan üst üste iki mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Giresunspor. Ligde bu şekilde gol atamayan takımlar arasında bu bölgeden Ankaragücü'nden daha fazla şut çeken tek ekip ise Kasımpaşa Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Ankaragücü'nden daha fazla gol yiyen bir takım bulunmuyor. Giresunspor ise ligde attığı gollerin tamamını ikinci yarıda kaydeden tek ekip konumunda.

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2022/23'de Süper Lig'de çektiği ilk dört şutta iki isabet bulan ve bu isabetlerden iki gol çıkaran Giresunsporlu Borja Sainz, daha sonraki 12 şutunda beş isabet sağladı ancak fileleri havalandıramadı. Giorgi Beridze, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü'nün en fazla gol atan, rakip ceza sahasında topla buluşan, toplam ve isabetli şut çeken ismi.

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga Ciğerci, Taylan, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe

GİRESUNSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor MKE Ankaragücü maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.