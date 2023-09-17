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Giresunspor-Manisa FK maçında Mustafa Kaplan fenalaştı

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#Futbol#1. Lig#Mustafa Kaplan
Giresunspor-Manisa FK maçında Mustafa Kaplan fenalaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 18:14

Trendyol 1. Lig'de Giresunspor-Manisa FK maçı oynanırken Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bitexen Giresunspor ile Manisa FK 0-0 berabere kalırken korkutan anlar yaşandı.

Bitexen Giresunspor-Manisa FK maçında Giresunspor teknik direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı.

56 yaşındaki teknik adam, Manisa maçının uzatmalarında rahatsızlık geçirdi.

Bir anda olduğu yere yığılan Kaplan'a ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Müdahalenin ardından ayağa kalkan Kaplan, yürüyerek ambulansa bindi.

DURUMU İYİ

Durumu iyi olan Mustafa Kaplan'ın tansiyonunun düştüğü ve dinlendirildiği öğrenildi. 

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#Futbol#1. Lig#Mustafa Kaplan

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