Giresunspor-Manisa FK maçında Mustafa Kaplan fenalaştı

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bitexen Giresunspor ile Manisa FK 0-0 berabere kalırken korkutan anlar yaşandı.
Bitexen Giresunspor-Manisa FK maçında Giresunspor teknik direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı.
56 yaşındaki teknik adam, Manisa maçının uzatmalarında rahatsızlık geçirdi.
Bir anda olduğu yere yığılan Kaplan'a ilk müdahale saha içinde yapıldı.
Müdahalenin ardından ayağa kalkan Kaplan, yürüyerek ambulansa bindi.
DURUMU İYİ
Durumu iyi olan Mustafa Kaplan'ın tansiyonunun düştüğü ve dinlendirildiği öğrenildi.