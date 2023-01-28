Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro bilgisi ve canlı yayın bilgileri

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Galatasaray'ın Süper Lig'de 3+ kez konuk olduğu takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Giresunspor. Sarı-kırmızılılar, bu deplasmandaki tek galibiyetini Ağustos 2021’deki son ziyaretinde 2-0'lık skorla aldı. Giresunspor, Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamadı ancak son iki karşılaşmadan puan çıkardı. Karadeniz ekibi, Kasım-Aralık 1976 arasındaki süreçten bu yana üst üste üç beraberlik almıyor.

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic.

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi.

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçı kazanan Galatasaray, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 galibiyet aldığı bir süreç yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekibin herhangi bir zaman dilimi içindeki 10 maçlık son serisi ise Nisan-Eylül 1998 arasındaydı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Giresunspor, daha önceki 19 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor.

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Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında üst üste beş deplasman galibiyeti alan dördüncü yerli teknik direktör olmak istiyor. Buruk, aynı zamanda lig tarihinde üst üste 10 galibiyet alan üçüncü Galatasaray çalıştırıcısı olabilir. Bu sezon Süper Lig'deki 14 galibiyetinin 10'unu tek farklı skorlarla alan Galatasaray, en son 2014/15'i daha yüksek bir sayıyla tamamladı.

Giresunspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördünü kaydeden Riad Bajic, son iki karşılaşmada birer gol sevinci yaşadı. Bosna-Hersekli forvet, Mayıs 2017'den bu yana ilk kez üst üste üç maçta fileleri havalandırmak için sahaya çıkıyor.

Görev yaptığı son üç Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, en üst lig kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Bu sezon ligde dört maçlık seri kaydetmeyi başaran tek Galatasaray oyuncusu Dries Mertens. Süper Lig'de çıktığı dokuz maçta 10 gole doğrudan katkı sağlayan Mauro, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Galatasaray formasıyla çıktığı ilk 10 karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan isim olan Bafetimbi Gomis'i yakalamak istiyor.

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GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.