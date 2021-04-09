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GeriFutbol Giresunspor 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Giresunspor 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Giresunspor 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Kulüp Başkan Vekili Mustafa Tütüncü ile alt yapı oyuncuları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tütüncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresunspor'un 54. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onuru ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Giresunspor'un her zaman dimdik ayakta duran, tarihi boyunca sayısız başarılara imza atmış ve Türkiye'nin saygısını kazanmış bir kulüp olduğunu ifade eden Tütüncü, "Giresunspor, milyonlarca taraftarı, tarihe adını yazdırmış sporcuları ve azimli yöneticileri, çalışkan ve emektar çalışanlarıyla kurulduğu günden bu güne ülkemizin en önemli kulüplerinden birisi olmayı başarmıştır." dedi.

Tütüncü, Giresunspor'un en büyük gücünü, desteğini bir an olsun esirgemeyen büyük taraftarından aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sorumluluğunu yüklendiğimiz ve temsil etmekten onur duyduğumuz bu şanlı camianın bugün olduğu gibi bundan sonrada pek çok başarılara imza atması ve şampiyonluklar yaşaması için birlik ve beraberlik içinde her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Bugün Giresunsporumuzun 54. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle geçmişten günümüze emeği geçen kulüp başkanları başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum."
Törene, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, yönetim kurulu üyesi Gürkan Temür ve kulüp personeli de katıldı.

Giresunspor 54. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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