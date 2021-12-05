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Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

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Giresunspor 3-1 Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 15. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Giresunspor, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Mücadelenin 28. dakikasında Pesic ile öne geçen Fatih Karagümrük, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karadeniz ekibi, 69'da Balde ile skora denge getirirken 83 ve 88. dakikalarda sahneye Doukara çıktı.

Giresunspor bu galibiyetle birlikte puanını 19'a yükseltti. Karagümrük ise 22 puanda kaldı.

 

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Balde, Shapi, Sergio, Diabate

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Luckassen, Hedenstad, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Karamoh, Emre Mor, Pesic

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