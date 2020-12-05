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Futbol
Haber Giriş: 05.12.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Giresunspor 2 - 0 Eskişehirspor maç sonucu

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Giresunspor 2 - 0 Eskişehirspor maç sonucu
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TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u Eren Tozlu ve Sergio'nun golleriyle 2-0 yendi.

Giresunspor 2 - 0 Eskişehirspor

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Sadi Karaduman (Dk. 46 Milinkovic), Diarra, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Uzodimma (Dk. 72 Helder Tavares), Sergio (Dk. 86 Traore), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 72 Muhammed Himmet Ertürk), Eren Tozlu (Dk. 86 Yasin Ozan)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş (Dk. 54 Alperen Kocabaş), Tolga Yakut, Furgan Polat (Dk. 71 Sholaja), Mehmet Özcan, Talha Erdoğan, Alimi, Onur Bayramoğlu (Dk. 82 Onurhan Uyanık)
Goller: Dk. 66 Eren Tozlu, Dk. 68 Sergio (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Furgan Polat (Eskişehirspor), Dk. 28 Hayrullah Bilazer, Dk. 88 Erol Can Akdağ (Giresunspor)

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