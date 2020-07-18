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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 19:58,Son Güncelleme:

Giresunspor 1-2 Altay

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Giresunspor 1-2 Altay
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TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Altay, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Anıl Usta

Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 88 Göktan Cörüt), Berkan Yıldırım (Dk. 88 Ahmet Yusuf İpekçi), Murat Akça, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 80 İshak Doğan), Arda Kılıç, Himmet Ertürk, Mehmet Taş, Atakan Doğanay Aygün, Del Valle, Alpay Koçaklı (Dk. 55 Saruhan Bolat), Veysel Karani Ünal (Dk. 80 Semih Kavrazlı)

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Turgut Doğan Şahin (Dk. 79 Hakan Demirci), Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 90 2 Tavares), Kerim Avcı (Dk. 90 2 Doğa İşeri), Tatos (Dk. 79 Adamu Alhassan), Paixao (Dk. 90 2 Yaser Hacımustafaoğlu)

Goller: Dk. 27 Paixao, Dk. 33 Özgür Özkaya (Altay), Dk. 73 Del Valle (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mehmet Taş, Dk. 61 Atakan Doğanay Aygün (Giresunspor), Dk. 26 Kerim Avcı, Dk. 59 Erhan Kartal (Altay)

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