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Giovanni van Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz, keyfini çıkartacağız

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Kupa
Giovanni van Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz, keyfini çıkartacağız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 00:10

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından konuştu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları;

Maçtan önce de iyi hissediyordum. Gurur duyuyorum takımımla. Final maçı oynadık, herkes finalleri kazanmak ister. Bugün kazanan biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş için. Birkaç gün bunu keyfini çıkartacağız. Lige de çok iyi başlamak istiyoruz. Birkaç gün bunun keyfini çıkardıktan sonra lig maçına hazırlanacağız.

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HER ŞEYİMİZİ VERDİK

Çok çalışmakla başlıyor her şey. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Herkes sistemin bir parçası oldu. Çok çalıştık. İlk yarıda her iki takım da elinden geleni yaptı. Biz her şeyimizi verdik. Oyunun sonlarına doğru daha fazla gol bulduk. Bunlar da galibiyeti pekiştiren goller oldu.

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ÇOK ÖZEL BİR GÜN

Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız.

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Kupa

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