Süper Kupa'ya Ciro Immobile ve Svensson damgası! Galatasaraylı Icardi'yi geçti, Beşiktaş...

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Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştığı ve siyah-beyazlıların 5-0 kazandığı karşılaşmaya Ciro Immobile ve Jonas Svensson'un performansları dikkat çekti.

VAN BRONCKHORST İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.

Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılarda ilk müsabaka heyecanını derbide Galatasaray karşısında yaşadı.

YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERDİ

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 5 futbolcudan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Van Bronckhorst, derbide Paulista, Rafa Silva ve Immobile'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Can Keleş ile Emirhan Topçu ise müsabaka kadrosunda yer almadı.

IMMOBİLE HIZLI BAŞLADI, REKOR KIRDI

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın 23. saniyesinde sahneye çıkarak fileleri havalandıran Immobile, Beşiktaş'taki kariyerine golle başladı.

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İtalyan santrfor, ilk resmi maçında Süper Kupa tarihinin en erken golüne imza atarak tarihe geçti.

2006'dan bu yana Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyondaki en erken golü, 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da oynanan ve tamamlanamayan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 50. saniyesinde Icardi kaydetmişti.

SVENSSON DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta geçen sezon tartışılan isimlerden biri olan Svensson da karşılaşmaya damga vurdu.

İlk dakikadaki golde asisti yapan 31 yaşındaki futbolcu, 53. dakikada da farkı 2'ye çıkaran golü kaydetmeyi başardı.