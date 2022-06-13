Giorgio Chiellini resmen Los Angeles FC'de!

Haberin Devamı

MLS ekiplerinden Los Angeles FC, 17 yıllık Juventus kariyerini geçtiğimiz günlerde noktalayan Giorgio Chiellini'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Söz konusu açıklamada Giorgio Chiellini ile Los Angeles FC arasında imzalanan sözleşmenin detaylarına yer verilmezken taraflar arasında 1.5 yıllık mukavele imzalandığı belirtiliyor.

MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

İtalya Serie A'da sezonun sona ermesi ile Juventus'a veda eden 37 yaşındaki savunmacı, UEFA ile Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği "Finalissima'da" Arjantin ile oynadıkları maçta İtalya Milli Takım kariyerine de son noktayı koymuştu.

Milli takımla bugüne kadar 116 maçta forma giyen 37 yaşındaki stoper, 2005 yılından bu yana formasını giydiği Juventus ile ise 561 kez sahaya çıktı ve 36 gol, 25 asist kaydetti.

Haberin Devamı