'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Santiago Bernabeu Stadyumu, 4 Haziran günü tarihi bir olaya sahne oldu: Karim Benzema bir efsaneye dönüştüğü Real Madrid'e veda etti.

O dakikalarda çekilen fotoğraflarda Benzema ile Real Madrid başkanı Florentino Perez yan yanaydı. Perez'in elinde tuttuğu formanın üzerindeki "BENZEMA 25 ŞAMPİYONLUK" ifadesi ve el yazısıyla yazılmış "Başk'ıma. KB9" mesajı dikkat çekiyordu.

Benzema, Real Madrid tarihinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında Cristiano Ronaldo'dan sonra ikinci sırada. Vicente Calderon'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçındaki çalımlarıyla, Kiev'de oynanan finalde Liverpool'un kalecisi Loris Karius'u hazırlıksız yakalayan golüyle, Paris Saint-Germain karşısındaki hat-trick'iyle, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde kupaya adım adım ilerlerken Manchester City'e karşı kaydettiği Panenka penaltısıyla Benzema çoktan unutulmazlar arasına girdi bile.

Bu süreçte yuvası olan 14 yıl boyunca top koşturduğu Real Madrid'le yolları ayıran Benzema, 2 gün sonra Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al İttihad ile imza attı.

Ancak transferin öncesindeki süreç; belirsizlikler, sürprizler ve gizemlerle doluydu. Peki neler oldu?

TAKIMI BAŞARIDAN BAŞARIYA TAŞIDI

Öncelikle belirsizlikleri mercek altına alalım.

Benzema, Ağustos 2021'de attığı imzayla, Real Madrid'le olan kontratını 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatmıştı.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, özellikle Ronaldo'nun 2018'deki ayrılışından sonra takımın hücumdaki bel kemiği ve en önemli golcüsü haline gelmişti.

Bununla da yetinmeyen Benzema, 2021-22 sezonunda çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. 44 gol ve 15 gol pasıyla takımını hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirveye taşıdı.

Benzema'nın bu başarısı, Ekim 2022'de futbolun en büyük bireysel ödülü olan Ballon d'Or'la taçlandı. Benzema ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Real Madrid Başkanı'nı kastederek, "Perez bana bu ödülü alacağımı hep söylemişti" diye konuştu.

"REAL MADRİD'DE Mİ EMEKLİ OLACAĞIM? EVET"

O günlerde İspanya basınında yer alan haberlerde, sözleşmesindeki bir madde gereği Benzema ödülü alır almaz Real Madrid'le olan kontratının da bir yıl daha otomatik olarak uzadığı öne sürülüyordu.

Ancak adlarının açıklanmasını istemeyen kulüp kaynakları bu iddiaları yalanlıyor ve hiçbir oyuncunun sözleşmesinde böyle bir madde yer almadığını vurguluyordu.

Ne var ki birkaç ay sonra yine ülke basınında Real Madrid'de bu yönde yazısız bir kural olduğu, Ballon d'Or'u kazanan kim olursa olsun, kontratını 12 ay uzatma opsiyonu elde ettiği yazılacaktı.

Ödül töreni gecesi Benzema İspanya'da yayın yapan birçok radyo kanalına röportajlar verdi; Onca Cero'daki yayında gelen bir soru üzerine, "Real Madrid'de mi emekli olacağım? Başka bir seçenek yoksa, evet" diye konuştu.

Çok fazla göz önünde bir isim olmayan Benzema, bu röportajın ardından sessizliğe gömüldü. Gizemli bir sakatlık nedeniyle Katar'da yapılan son Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı forması giymemesinin yarattığı tartışmalara dahi yanıt vermedi. Hatta turnuvanın ardından Benzema milli takımdan emekli olmuş gibi bir hava oluştu.



OCAK AYINDA MUĞLAK KONUŞTU

Ocak 2023'te İspanya Süper Kupası finali öncesinde Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının tesislerinde düzenlenen gergin basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Benzema'nın geleceğiyle ilgili sorulara verdiği yanıtlar pek ikna edici bulunmadı.

Benzema önce, "Sözleşmemi yeniledim mi? Ben Real Madrid'deyim. Diğer konu başka bir mesele. Bütün oyuncular gibi ben de keyif alıyorum. Sonrasında, futbolda ne olur bilmiyoruz" dedi. Ardından da ekledi:

"Buradayım, Madrid'deyim. Benim durumum yıldan yıla belli oluyor. Ne kadar zaman Madrid'de olacağımı söyleyemem ama burada geçirdiğim her günden keyif alıyorum."

Şubat ayında El Mundo gazetesi Suudi Arabistan kulüplerinin Sergio Ramos, Luka Modric ve Benzema'yı oldukça kazançlı 2'şer yıllık sözleşmelerle renklerine bağlamak istediğini yazdı. Benzema'nın yakın çevresi ise Real Madrid'den başka bir takımla görüşmeler yapıldığı haberlerini reddetti.

MART'TA "KALIYORUM" DEDİ

15 Mart'ta önce Fransa gazetesi L'Equipe, Perez ile Benzema arasında sözleşmenin bu yazdan sonraya da uzatılması yönünde sözlü bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Birkaç saat sonra The Athletic'e konuşan kulüp ve teknik ekip kaynakları ile Benzema'nın çevresinden isimler, golcünün en az 2024 yazının sonuna kadar Bernabeu'da kalacağını söyledi.

Sözün kısası Benzema'nın kulüpteki geleceği çok garanti görünüyordu. Hatta Madrid merkezli spor haberleri sitesi Relevo, oyuncunun takımın önde gelen isimlerinden biri olarak önümüzdeki sezonun formalarının tanıtımına yönelik bir fotoğraf çekiminde modellik yaptığını duyurmuştu.

"UMARIM HERKES BURADA KALIR”

Diğer yandan bu sezon teknik ekip sık sık Benzema'nın profesyonelliğini vurgulayan açıklamalar yaptı. (Ancelotti'nin takımdaki ilk dönemi olan 2013-2015 yılları arası için aynı şeyi söylemek mümkün değildi.) Antrenmanlardaki istatistiklerinin yükselmiyor olmasına yaşı ile açıklama getirildi. (Benzema, 19 Aralık 1987 doğumlu.) Ancak bu durum Benzema'nın üst üste çok fazla maç oynamasının sakatlık riski yaratacağı anlamına da geliyordu.

Teknik ekiple Benzema arasındaki ilişkiler her zaman iyiydi ama golcünün sahada aldığı süreler arka planda bir gerginlik yaratıyordu. Örneğin Nisan ayında Real Madrid'in Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali sırasında oyundan alınan Benzema'nın Davide Ancelotti'ye kızdığı her halinden belliydi. Hatta Benzema yerine giren Carlo'nun elini dahi sıkmadan sahadan ayrılmıştı.

Mayıs ayında Real Madrid'in Kral Kupası'nda zafere ulaşmasının ardından, Benzema, Cadena COPE radyosundan Miguel Angel Diaz'a bir röportaj verdi. Real Madrid'le 25 şampiyonluğa ulaşıp Marcelo'nun kulüp rekorunu egale etmesinin önemiyle ilgili soruyu Benzema şöyle yanıtlıyordu:

"Bu kulüpte çok mutluyum, çok mutluyum. Elbette (devam edeceğim). Hep birlikte göreceğiz. Umarım herkes burada kalır."

Ancak bu röportajdan kısa süre sonra Benzema soyunma odasında takım arkadaşlarına Suudi Arabistan'dan çok iyi bir teklif aldığını açıkladı. Takım arkadaşları kaptanın haberi duyurma şeklinden heyecanlı olduğunu anlamıştı.

AL İTTİHAD'IN VERDİĞİ ÜCRET CAZİP GELDİ

Benzema, Real Madrid'in en yüksek ücretli oyucularından biriydi. Her yıl aşağı yukarı 12 milyon euro kazanıyordu. Ancak yakın çevresinden kaynaklar, futbolcunun hep daha fazlası olabileceğini hissettiğini belirtiyordu. Ailesi de Benzema'yı bu yönde teşvik ediyordu.

Mayıs ayının sonunda Suudi Arabistan'a transfer söylentileri yeniden canlandı. Al İttihad'ın şampiyon olmasının ardından kulübün başkan yardımcısı Ahmed Kaaki bir gazeteciye yaptığı açıklamada, Benzema transferiyle ilgili "İnşallah" cevabını verdi.

30 Mayıs günü The Athletic, Benzema'nın Real Madrid'i aldığı teklif hakkında bilgilendirdiğini yazdı. Kulüpten bir kaynak da Perez'in oyuncunun kararını bir süredir bilmekte olduğunu söyledi.

Ertesi gün iki önemli olay yaşandı. Birincisi Benzema, Ancelotti'yle bir araya geldi ve teknik direktöre kararını bildirdi. Benzema'nın yanında menajeri Karim Djaziri ile tesislerden ayrıldığı anların fotoğrafları pek çok gazetede yer buldu.

Aynı gün öğleden sonra Benzema'nın Real Madrid'teki en güvendiği fizyoterapist olan Juan Muro'ya kendisiyle birlikte Suudi Arabistan'a gitmeyi teklif ettiği, Muro'nun Valdebebas'taki çalışma arkadaşlarıyla bile vedalaştığı ortaya çıktı. Muro'ya yakın kaynaklar The Athletic'e yaptıkları açıklamada Benzema'nın transfer işini aylar önce gündeme getirdiğini aktardı.





"GERÇEKLER İNTERNET DEĞİL"

1 Haziran günü kafa karıştıran bir mesaj daha gündeme geldi.

Suudi Arabistan Spor Bakanı, Benzema ve Lionel Messi transferleriyle ilgili bir soruya, "Kulüplerin resmen duyurmasını bekleyin" diye yanıt verdi.

Birkaç saat sonra The Athletic bu kez Benzema'nın Perez, Jose Angel Sanchez ve Ancelotti ile bir görüşme yaptığını ve kararını bildirdiğini duyurdu. Bu görüşmede Benzema'nın yerini doldurmak için Tottenham Hotspur'ün golcüsü Harry Kane'e odaklanılacağının kararlaştırıldığı da belirtildi.

O gün bir basın toplantısı yapılacağı haberleri de yayıldı ancak Real Madrid bu söylentileri yalanladı.

Ama Marca gazetesinin 'Leyenda' ödülleri töreninde konuşan Benzema'nın "Gerçekler internet değil" sözleri bir kez daha kalacağı şekilde yorumlandı. Hatta Marca, Benzema'nın "Bir yere gitmiyorum" dediğini yazdı.

O sırada Benzema'nın temsilcileri ise The Athletic'e yaptıkları açıklamalarda futbolcunun Suudi Arabistan'a taşınması için hazırlıkların sürdüğünü belirtiyordu. Bazı kulüp kaynakları Benzema'nın ödül törenindeki sözleri nedeniyle kafa karışıklığı yaşarken bazıları da "Kesin kalacak" diyordu.

ANCELOTTI "BİR YIL DAHA VAR" DEDİ, 24 SAAT İÇİNDE RESMÎ AÇIKLAMA GELDİ

Geçen cumartesi sezonun son karşılaşması olan Athletic Bilbao maçı öncesinde Valdedebas'ta Ancelotti'ye bir kez daha Benzema soruldu. Soruyu ilk üç seferde geçiştiren teknik adam dördüncü tekrarda pes edip gazetecilere Benzema'nın kalacağını söyledi ve "Kontratında bir yıl daha var, dolayısıyla şüphemiz yok" dedi.

Daha 24 saat dolmadan yapılan resmî açıklamada ise Real Madrid ile Benzema'nın yolları ayırmaya karar verdiği belirtiliyordu. O sırada Benzema'nın ailesi ve arkadaşları Bernabeu'da görüntülendi. Bazıları çok uzaklardaki Reunion adasından gelen bu akrabaların varlığı da ayrılığın kesin işareti olarak yorumlandı.

Aynı gün Al İttihad'dan bir grup yanlarında Suudi Arabistan hükümetinden temsilcilerle birlikte Madrid'e gitti. Ertesi gün yapılan toplantıda transfer kesinleşti.





"TARİHTEKİ EN İYİ TAKIM BU AMA…"

Nihayet salı günü Benzema'nın Real Madrid kariyeri gazetecilerin davet edilmediği bir kulüp etkinliğiyle noktalandı.

Benzema, burada şöyle konuştu:

"Madrid'de oynamak ve kariyerimi burada noktalamak gibi bir hayalim vardı. Ama bazen başka fırsatlar çıkıyor insanın önüne. Real Madrid hep benim ailem olarak kalacak, maçlarını daima izleyeceğim. Real Madrid'i asla unutmayacağım çünkü mümkün değil. Dünyadaki, tarihteki en iyi takım bu. Ötesi yok. Ama benim için ayrılma ve başka bir hikâye yaşama zamanı geldi."

Birkaç saat sonra Benzema ailesinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı özel bir veda partisi verdi. Real Madrid'in modern tarihinin en muhteşem ve efsanevi sayfası da böylece kapanmış oldu.

