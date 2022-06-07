Gerard Pique - Shakira ayrılığının yankıları sürüyor! Paylaşılacak ortak servetleri dudak uçuklattı...

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Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ile Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçtiğimiz günlerde resmen bitirdi.

12 yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından ayrılan çiftin mal varlıkları merak konusu oldu. Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları dudak uçuklatan ortak servetleri ortaya çıktı.

SHAKIRA'NIN 300 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR!

Sabah'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; dünyanın en iyi şarkıcılardan biri olarak kabul edilen 45 yaşındaki Shakira, 13 Latin Grammy ve 3 Grammy dahil olmak üzere 420'den fazla ödül kazandı.

Forbes'a göre, 300 milyon dolar ve yaklaşık 280 milyon euroya tekabül eden serveti olan Shakira mirasını sadece müzikle toplamamıştır. 45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı 13 yaşında şarkı söylemeye başlarken işletmeleri, yatırımları ve büyük bir gayrimenkul mirası var.

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Örnek vermek gerekirse, ABD versiyonu The Voice'a katılımı sayesinde son 2 yılda 12 milyon dolar kazandı. Bunun üzerine ek olarak bir de reklam sözleşmeleri var.

SHAKIRA'NIN 7 ÖNEMLİ MÜLKÜ!

Dünyanın dört bir yanına dağılmış yedi önemli mülkü var; Biri memleketi Barranquilla'da, diğeri Dominik Cumhuriyeti'nde, Miami'de bir malikane, diğeri Capri'de, New York'ta bir çatı katı, Punta del Este'de bir mülk ve hatta Bahamalar'da bir adası var.

PIQUE DE SADECE FUTBOLDAN PARA KAZANMIYOR!

İspanyol yıldız futbolcu Gerard Pique ise Barcelona'dan yıllık 4.7 milyon euro maaş kazanıyor. Ancak saha dışında da birçok işi var. Pique, Katalan Kosmos Holding şirketinin sahibi.

Pique'nin sahibi olduğu Kosmos Holding şirketi, İspanya'daki Fransa Ligue 1 yayın haklarının sahibi. 35 yaşındaki yıldız, 2018'de Andorra takımını da satın aldı ve kulübün finansal sorunlarını çözdü.

Aynı şekilde Kosmos Holding şirketi, Suudi Arabistan'daki Davis Cup tenisi ve İspanya Süper Kupası'nın da organizatörlerinden biri.

SHAKIRA VE PIQUE'NİN LÜKS MALİKANESİ!

45 yaşındaki Shakira ve 35 yaşındaki Pique, Espulgues de Llobregat'ta birlikte satın aldıkları lüks bir evin mülkiyetini de paylaşıyorlar.

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3.800 metrekarelik devasa bir malikane, en büyük lükslerle yeniden tasarlandı. Birkaç hafta öncesine kadar orası onların eviydi. Sonra Gerard Pique bekar dairesine gitti. Ev 2012 yılında 4.5 milyon euroya satın alındı.

Bir spor salonu, yüzme havuzu, sinema salonu, tenis kortu ve Shakira'nın Raw Alejandro ile son şarkısını bestelediği bir kayıt stüdyosu var.

700 MİLYON EURO'YU PAYLAŞACAKLAR!

İspanyol basınından Informalia'nın haberine göre ikilinin servetlerinin toplamı 700 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Avukatların servetin adil şekilde paylaşılması için özenle çalıştıkları kaydedildi.