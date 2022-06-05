Son dakika: Gerard Pique ve Shakira ayrılınca Suzy Cortez'den olay itiraflar!

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Barcelona forması giyen Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira, dün yapılan resmi açıklamada 12 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Shakira'nın iletişim ajansının yaptığı ayrılık açıklamasında; "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan(9) ve Sasha(6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

PIQUE VE SHAKIRA NEDEN AYRILDI?

Geride bıraktığımız hafta içerisinde İspanya'da yayın yapan El Periodico'da yer alan bir haberde Shakira'nın kendisini aldatan Pique'yi suçüstü yakaladığı, Pisue'nin ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu belirtilmişti.

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Haberde Shakira'nın 12 yıllık partnerinden ayrılma kararı aldığı ve çiftin haftalardır ayrı yaşadığı ifade edilmişti.

"GAVI'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ VAR" SOSYAL MEDYA YALANI

Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada 35 yaşındaki futbolcunun Shakira’yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi’nin annesi olduğu ileri sürüldü. Fakat böyle bir iddia İspanyol basınında yer almıyor.

20 YAŞLARINDA SARIŞIN BİR ETKİNLİK HOSTESİ İLE ALDATTI

Sosyal medyada Gavi’nin annesinin olduğu iddiası ortaya atılırken işin aslı bambaşka çıktı. İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda, etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.

Aldatma olayının, Shakira'nın çocuklarıyla beraber tatil için Ibiza'ya gittiği dönemde gerçekleştiği belirtildi.

SUZY CORTEZ'DEN GERARD PIQUE İTİRAFI

Sık sık Messi'nin formasıyla poz vermesiyle ünlenen Brezilyalı model Suzy Cortez, Shakira ile Pique'nin ayrılmasının ardından İspanyol yıldız hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.

Amerika'da İspanyolca yayın yapan El Diario NY isimli gazeteye açıklamalarda bulunan Suzy Cortez; "Bu zamana kadar Shakira'ya ve ilişkilerine saygımdan ötürü sustum ama artık konuşmak istiyorum. Pique bana mesaj atan birçok Barcelona futbolcusundan biriydi. O takımda oynayan Messi'den veya Coutinho'dan hiç mesaj almadım. Onlar eşlerine sadık insanlar ama Pique bana çok mesaj attı. Shakira bu yaşananları hak etmedi." dedi.

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Brezilya'da 'Miss Bum Bum' lakabıyla tanınan Cortez; "Brezilya'ya döndüğümde bana Avrupa'ya ne zaman döneceğimi soran mesajlar atıyordu. Attığı mesajları her gün siliyordu. Kalçalarımın ne kadar güzel olduğunu söyleyen mesajlar gönderiyordu. Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı kıskandığını söylüyordu." diye konuştu.