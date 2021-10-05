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Genshin Impact’in yıldönümü kutlamaları sönük kaldı

#Genshin Impact#Mihoyo#Anniversary Event
Genshin Impact’in yıldönümü kutlamaları sönük kaldı

Pek çok Genshin Impact oyuncusu, yıldönümü kutlamalarının yetersiz kaldığından şikâyet etti. miHoYo, geri dönüşleri kısa sürede değerlendirerek açıklama yaptı.

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İlk kez 28 Eylül’de piyasaya sürülen Genshin Impact, geçtiğimiz Eylül ayının sonunda birinci yılını doldurdu. Oyunun geliştirici firması miHoYo, birinci yılı özel etkinliklerle kutladı. Ancak geliştiricilerin oyunun birinci yılı için yayınladığı Anniversary Event programı oyuncular tarafından yetersiz bulundu. Bununla birlikte binlerce oyuncu oyuna olumsuz yorumlar yaparak tepkilerini belirtti.

Kısa süre geçmeden oyuncuların tepkisine karşı bir açıklama yapan miHoYo, oyuncuların geri dönüşlerini değerlendirdiklerini ve ilerleyen tarihlerde oyuncuların daha fazla puan ve ödül kazanabileceği Anniversary Event etkinlikleri getirileceğini söyledi. Firma, bunun oyuncularına bir teşekkür maiyetinde olduğunu belirtti.

Yaptıkları açıklamada Genshin’in ilk yıl etkinliklerine dair geri dönüşleri yakın takip ettiklerini söyleyen geliştiriciler, daha fazla kutlama içeriğiyle birlikte oyunculara desteklerinden dolayı teşekkür hediyelerinin yer alacağı etkinlikler olacağını belirtti.

miHoYo’nun geleceğini söylediği etkinlikler için paylaşılan bir plan takvimi, yol haritası veya takvim henüz yok. Ancak duyurunun Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

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#Genshin Impact#Mihoyo#Anniversary Event