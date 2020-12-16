Genoa'nun bu sezon ligde şimdiye kadar toplayabildiği altı puan, üç puanlı sistemde ligin bu aşamasında aldığı en düşük puan. Liglerin yeniden başladığı Mayıs ayından bu yana, Avrupa'nın beş büyük liginde hiçbir maçını kaybetmeyen tek takım Milan. Serie A'da çıktığı son yedi deplasman maçını da kazanan Milan, daha uzun bir seriyi sadece 1992/93'te yakalayabilmişti. Milan forması giyen Sandro Tonali'nin Serie A'da attığı tek gol, Brescia forması giydiği dönemde Genoa deplasmanındaydı.

Genoa Milan maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Genoa Milan maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.