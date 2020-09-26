Genoa kalecisi Mattia Perin koronavirüse yakalandı

Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisine ligin 2. haftasındaki Napoli maçı öncesinde yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



Perin'in kurallar gereği sıkı karantina altında olduğu ve sağlık ekibinin yakın takibinde bulunduğu ifade edildi.



Perin, yarın Genoa'nın Napoli deplasmanında oynayacağı maçın kadrosundan da çıkarıldı.



Serie A'da önceki gün de Milan takımının İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

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