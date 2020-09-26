MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGenoa kalecisi Mattia Perin koronavirüse yakalandı
GeriFutbol Genoa kalecisi Mattia Perin koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Genoa kalecisi Mattia Perin koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genoa kalecisi Mattia Perin koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, kalecisi Mattia Perin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisine ligin 2. haftasındaki Napoli maçı öncesinde yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Perin'in kurallar gereği sıkı karantina altında olduğu ve sağlık ekibinin yakın takibinde bulunduğu ifade edildi.

Perin, yarın Genoa'nın Napoli deplasmanında oynayacağı maçın kadrosundan da çıkarıldı.

Serie A'da önceki gün de Milan takımının İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

Genoa kalecisi Mattia Perin koronavirüse yakalandı

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle