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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Halil Umut Meler'e "geçmiş olsun" ziyareti! "Türk sporunu bu şekilde gölgelemeye kimsenin hakkı yok!"

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#Halil Umut Meler#Osman Aşkın Bak#Ankaragücü
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baktan Halil Umut Melere geçmiş olsun ziyareti Türk sporunu bu şekilde gölgelemeye kimsenin hakkı yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 17:56

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının ardından sarı - lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, saha içine girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Yaşanan bu skandal olayın ardından FIFA kokartlı hakem, hastaneye kaldırılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, durumunun iyi olduğu öğrenilen Meler'i ziyaret etti ve X hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Ankaragücü - Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, koşarak saha içine girmiş ve maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumruklamıştı.

Aldığı darbenin ardından yere yığılan Meler, etrafını saran bazı kişiler tarafından defalarca tekmeli saldırıya uğramıştı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ayağa kaldırılan ve koruma altında soyunma odasına götürülen tecrübeli hakem, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, durumunun iyi olduğu öğrenilen Meler'i Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti.

"TÜRK SPORUNU BU ŞEKİLDE GÖLGELEMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

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Ziyaretini X hesabından paylaşan Bakan Osman Aşkın Bak, gönderisinde Halil Umut Meler kardeşimi hastanede ziyaret ettim. Bin bir emek ve alın teriyle bugünlere gelen Türk sporunu bu şekilde gölgelemeye kimsenin hakkı yok. Biz, sporun özündeki barış ve dostluk ruhunu korumaya devam edeceğiz. Şiddetle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanında eski hakemler Tolga Özkalfa ve Yunus Yıldırım'ın da bulunduğu görüldü.

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#Halil Umut Meler#Osman Aşkın Bak#Ankaragücü

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