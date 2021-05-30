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GeriFutbol Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu müjdeyi verdi! Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz
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Futbol
Haber Giriş: 30.05.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu müjdeyi verdi! Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu müjdeyi verdi! Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Euroleague final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağını açıkladı.

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden ve CSKA Moskova'yı yenerek final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes'e bir müjde de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu Efes - Barcelona finalinin şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. THY Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı, beIN SPORTS HABER'de şifresiz olarak yayınlanacaktır" denildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu müjdeyi verdi Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz

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