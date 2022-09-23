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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Güçlü bir hikaye daha yazacağız'

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#Dünya Göçebe Oyunları#Kasapoğlu#İznik
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Güçlü bir hikaye daha yazacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 07:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İznik'te yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın milat olacağını söyledi.

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Bu yıl İznik’te 4.’sü düzenlenecek olan Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı. İznik Gölü çevresinde özel olarak oluşturulan alanda yapılacak etkinliğe 102 ülkeden 3 binden fazla sporcu katılacak. Etkinliğin kurt şeklindeki maskotu Ötüken de ilk kez görücüye çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 29 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye yükselen bir spor ülkesi

Kasapoğlu, Türkiye’nin mükemmel tesis altyapısıyla yükselen bir spor ülkesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye spor organizasyonları noktasında güçlü organizasyonu gerçekleştirme, en sıcak şekilde ev sahipliği yapma ve destinasyon olarak da bir marka. Sadece geçen yıl pandemiye rağmen 170’den fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. 2022’yi sporla dolu bir yıl olarak yaşıyoruz. Konya’da 55 İslam ülkesini bir araya getirdik ve oyunlar tarihinde en güçlü ve birleştirici, çıtası en yukarıda olan bir buluşma oldu.

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Hazırlıklar tamam, herkes heyecanlı

4. Dünya Göçebe Oyunları da yine göçebe oyunları tarihi açısından bir milat olacak. Burada da biz Türkiye olarak çıtayı en yukarıya taşıyacağız. Bundan sonra bu marka da yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecek. Daha büyük hedefler belirleyecek. O yüzden hep birlikte heyecanlı ve mutluyuz. Artık hazırlıklar tamam ve herkes heyecanlı. Burada çok anlamlı, güçlü bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Bunu hayırlısıyla en başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Hem ülkemiz hem de katılımcılar açısından hayırlar getirmesini diliyorum.”

'Geleneksel sporlar yitip gitmesin diye çalışıyoruz'

Dünya Göçebe Oyunları için “Dünyanın en büyük geleneksel spor dalları organizasyonu” diyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan geleneksel sporlara önem vermelerinin nedenini şöyle açıkladı: “Geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz. Bu zenginlikleri yaşatmak, korumak, sokaklara, oyun alanlarına yeniden indirmek için çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Güzel şehrimiz İznik’te yapılacak Dünya Göçebe Oyunları’nın hem bu misyona hizmet etmesini hem de İznik gibi kıymetli bir yerin dünyada tanınmasını sağlamayı ümit ediyoruz.”

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Güçlü bir hikaye daha yazacağız

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#Dünya Göçebe Oyunları#Kasapoğlu#İznik

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