Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasaoğlu'ndan yurt başvurusu yapan öğrencilere mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021/22 eğitim ve öğretim yılında yurt başvurusu yapan öğrenciler için bir mesaj paylaştı.

Bakan Kasapoğlu'nun mesajı şöyle;

Yeni bir eğitim-öğretim yılında, yeni hedefler ve umutlarla özlediğin fakültene kavuşma heyecanı yaşadığını biliyorum. Üniversite döneminin sadece dersler ve sınavlardan ibaret olduğunu düşünme.

Üniversite yılları, kendini profesyonel alanda olduğu kadar sosyal ve kültürel anlamda da en iyi şekilde geliştirebileceğin bir dönemdir. Bu süreç boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın; Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampları, öğrenci yurtları ve spor tesisleri her zaman sana hizmet vermeye hazır. Kampüsünde yer alan Genç Ofisimiz ve sana en yakın Gençlik Merkezimiz, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin en doğru bilgileri alabileceğin yerler olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurtları için yapmış olduğun başvuru elimize ulaştı. Başvurular sırasında sunulan tüm bilgiler, 12 farklı kurum aracılığıyla elektronik ortamda teyit edilmekte ve teyit edilen bu bilgiler tamamen objektif kriterler ışığında değerlendirilerek başvurular sonuçlandırılmaktadır. Sürecin her zaman olduğu gibi şeffaf, adil ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını bilmeni isterim.

Yoğun talepleri karşılayabilmek ve Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt konforunu her sene artan sayıda gencimizle buluşturabilmek adına var gücümüzle çalışmaya, ülke genelinde yeni yurt projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bu vesileyle başarılı ve mutlu bir yıl diler, hayat boyu koyduğun hedeflere hayırlısıyla ulaşmanı temenni ederim. Aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarımdan da bana her zaman ulaşabilirsin.

Sevgi ve dostlukla…