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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin konuğu Rizespor

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Gençlerbirliği'nin konuğu Rizespor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son 4 haftadır galip gelemiyor. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybeden Gençlerbirliği, 32 puanla 20. sırada yer alıyor. 

Düşme hattının bir basamak yukarısıyla arasında 3 puan fark olan kırmızı-siyahlılar, haftayı galibiyetle kapatarak kümede kalma umutlarını arttırmak istiyor.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan ve son 7 maçının 6'sını kaybetmeyen Çaykur Rizespor ise 42 puanla 11. durumda bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.

 

Gençlerbirliğinin konuğu Rizespor

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