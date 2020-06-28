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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin konuğu Kasımpaşa! Takımda 2 eksik...

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Gençlerbirliği'nin konuğu Kasımpaşa! Takımda 2 eksik...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde 31 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, Kasımpaşa engelini geçerek küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu, Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak.

 

Gençlerbirliğinin konuğu Kasımpaşa Takımda 2 eksik...

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