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Futbol
Özgür ŞAHİNER
Haber Giriş: 07.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nin başına Şahin Kartal geçiyor!

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Gençlerbirliği'nin başına Şahin Kartal geçiyor!

Başkan Murat Cavcav’ın, hazirandaki kongrede görevini, Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın oğlu Şahin Kartal’a devredeceği iddia edildi.

Seçim heyecanı yaşayan kulüplerden Gençlerbirliği ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı...

Mevcut başkan Murat Cavcav’ın haziran ayında yapılması planlanan genel kurulda görevini asbaşkan Şahin Kartal’a devretme hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Şahin Kartal, halen Çaykur Rizespor un başkanı olan Hasan Kartal’ın oğlu. Hasan Kartal aynı zamanda Misli.com 2. Lig’de mücadele eden Etimesgut Belediyespor’un da başkanlığını yürütüyor. Murat Cavcav ile Şahin Kartal arasında yapılan temas trafiği sonucunda, kulübün oyunculara, bankalara ve kurumlara olan 100 milyon lira tutarındaki borçlarının karşılanması konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edildi.

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