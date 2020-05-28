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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:28,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde tüm Kovid-19 testleri negatif!

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Gençlerbirliği'nde tüm Kovid-19 testleri negatif!
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Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktorları tarafından test yapıldığı belirtilerek, "Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.

Testlerin negatif çıkması üzerine Gençlerbirliği, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Gençlerbirliğinde tüm Kovid-19 testleri negatif

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