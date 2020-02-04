MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
GeriFutbol Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 20:56,Son Güncelleme:/

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışan kırmızı-siyahlı futbolcular, daha sonra sahaya geçti.

Başkent ekibi, sahada teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu ve Arda Kızıldağ antrenmanda yer almadı.

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle