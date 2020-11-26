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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa hazırlıkları! Taktik ağırlıklı çalışma...

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Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa hazırlıkları! Taktik ağırlıklı çalışma...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Floyd Ayite ve Mustafa Seyhan katılmadı.

 

Gençlerbirliğinde Kasımpaşa hazırlıkları Taktik ağırlıklı çalışma...

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