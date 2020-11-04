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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...

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Gençlerbirliği'nde Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, teknik direktör Mert Nobre yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri ile başlayan, dar alanda yapılan taktik çalışma ile devam eden idmanı, son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

 

Gençlerbirliğinde Başakşehir hazırlıkları Taktik çalışma...

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