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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Başakşehir hazırlıkları! Mert Nobre'nin doğum günü kutlandı...

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Gençlerbirliği'nde Başakşehir hazırlıkları! Mert Nobre'nin doğum günü kutlandı...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı çalışma ile geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri, dar alanda yapılan taktik çalışma ve son bölümde oynanan üç takımlı mini turnuva ile noktalandı. 

Gençlerbirliği, Başakşehir maçına hazır
Gençlerbirliği, Başakşehir maçına hazır!

Antrenman sonunda, bugün yeni yaşına giren teknik direktör Mert Nobre için futbolcular ve kulüp personeli sürpriz doğum günü pastası ile küçük bir kutlama gerçekleştirdi.

Kesilen pastadan ilk dilimi Mert Nobre’ye takım kaptanı Zargo Toure ikram etti.

 

Gençlerbirliğinde Başakşehir hazırlıkları Mert Nobrenin doğum günü kutlandı...

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