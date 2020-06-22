Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı!

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Arda'nın yapılan kontroller sonucunda sol ayak 5. tarak kemiğine yapışan tendonda gerilme ve buna bağlı ödem tespit edilmiştir. Daha önce aynı kemikte meydana gelen kırık nedeniyle opere olan sporcumuzun kemik yapısında herhangi bir ciddi problem tespit edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!