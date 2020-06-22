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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 13:56,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı!

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Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın tedavisine başlandı!
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(SPO) Gençlerbirliği'nden Arda Gençlerbirliği Kulübü, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan genç futbolcu Arda Kızıldağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Arda'nın yapılan kontroller sonucunda sol ayak 5. tarak kemiğine yapışan tendonda gerilme ve buna bağlı ödem tespit edilmiştir. Daha önce aynı kemikte meydana gelen kırık nedeniyle opere olan sporcumuzun kemik yapısında herhangi bir ciddi problem tespit edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

 

Gençlerbirliğinde Arda Kızıldağın tedavisine başlandı

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