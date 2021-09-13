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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği'nde Altınordu mesaisi

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Gençlerbirliği'nde Altınordu mesaisi

Başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne yenilen Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yenilenme antrenmanı yaptı.

Dün oynanan MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular, koşuyla günü tamamladı.

Diğer grupta yer alan futbolcular ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmana, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, gol çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi

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