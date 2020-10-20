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GeriFutbol Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı!

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Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı!
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor'a dün 2-1 mağlup olan başkent ekibi, yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

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Gençlerbirliği - Denizlispor maçından fotoğraflar
Gençlerbirliği - Denizlispor maçından fotoğraflar

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı.

Teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

 

Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

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