Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı Mert Nobre de teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçında ikişer gollü galibiyetler aldı. Konyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, rakibini Kasım 2006'dan bu yana üst üste iki kez mağlup edemiyor. Konyaspor, Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği deplasmanında çıktığı 17 maçın sadece birini kazanabildi.

Gençlerbirliği Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Başkent temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilerek sezona kötü başlamıştı.

Süper Lig'de üç maçtır gol atamayan Gençlerbirliği, Aralık 2015'ten bu yana dört maçlık bir gol hasreti yaşamıyor.

Geçen sezonun son deplasman maçında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Konyaspor, üst üste iki dış saha galibiyetini en son Eylül 2018'de almıştı. 2010/21 Süper Lig sezonunun ilk haftasında en düşük gol beklentisinde kalan takım Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Diego Angelo, 2013/14 sezonundan bu yana iki gol attığı tek Süper Lig maçını Konyaspor'a karşı oynadı. Konyaspor'un Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne attığı son beş golün üçünde Nejc Skubic'in doğrudan katkısı var.

2009/10 sezonundan bu yana Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktörler Süper Lig'de çıktıkları ilk iç saha maçlarında sadece bir yenilgi aldı.

Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki takımı Rizespor'un başında çıktığı ilk Süper Lig maçında da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.