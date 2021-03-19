Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.
Ligde son sırada bulunan başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor.
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