MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
GeriFutbol Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.

Özcan Bizati: Gençlerbirliğinde çalışmak bizim için onur...
Özcan Bizati: "Gençlerbirliği'nde çalışmak bizim için onur..."

Ligde son sırada bulunan başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor.

 

Gençlerbirliği, Kasımpaşayı ağırlayacak

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi