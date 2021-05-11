Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gençlerbirliği Göztepe maçı ile iki takım Süper Lig 41. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Göztepe'ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçını da kazanan Gençlerbirliği, en son 2011'de Konyaspor'a karşı 4+ maçlık galibiyet seriyi yakaladı. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden Göztepe, 1969/70'den bu yana ilk kez rakibine karşı lig dublesi yapmak istiyor. Süper Lig'de üç maçtır kaybeden Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk sekiz karşılaşmada iki yenilgi almıştı. Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, Aralık 2019'dan bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Evinde oynadığı son 18 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Gençlerbirliği, lig tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya küme düşme hattında giren takımlara konuk olduğu son yedi karşılaşmayı kazanamayan Göztepe, bu şekilde son galibiyetini Ocak 2020'de Antalyaspor'dan aldı. Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Göztepe'ye rakip olduğu iki Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı. Halil Akbunar, 2001/02'de Mustafa Özkan'dan bu yana Göztepe formasıyla bir Süper Lig sezonunda 10 gole ulaşan ilk yerli oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
Göztepe kaptanı Halil Akbunar, 2016/17'de Deniz Türüç'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda hem 10+ gol atan hem de 10+ asist yapan ilk yerli oyuncu olabilir. Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı iki maçı da kazanamayan Ünal Karaman'ın teknik direktörlük kariyerinde 3+ kez karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Denizlispor.
GENÇLERBİRLİĞİ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği Göztepe maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT kanalından canlı olarak yayınlanacak.