Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Evinde oynadığı son 18 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Gençlerbirliği, lig tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya küme düşme hattında giren takımlara konuk olduğu son yedi karşılaşmayı kazanamayan Göztepe, bu şekilde son galibiyetini Ocak 2020'de Antalyaspor'dan aldı. Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Göztepe'ye rakip olduğu iki Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı. Halil Akbunar, 2001/02'de Mustafa Özkan'dan bu yana Göztepe formasıyla bir Süper Lig sezonunda 10 gole ulaşan ilk yerli oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Göztepe kaptanı Halil Akbunar, 2016/17'de Deniz Türüç'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda hem 10+ gol atan hem de 10+ asist yapan ilk yerli oyuncu olabilir. Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı iki maçı da kazanamayan Ünal Karaman'ın teknik direktörlük kariyerinde 3+ kez karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Denizlispor.

GENÇLERBİRLİĞİ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Göztepe maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT kanalından canlı olarak yayınlanacak.