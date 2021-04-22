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GeriFutbol Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

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Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bahattin Şimşek'in yardımcıları Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.

 

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak

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