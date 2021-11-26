Gençlerbirliği, Bursaspor'u 2 golle mağlup etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası play-offtaki rakibi Portekiz oldu Maçın tarihi ve finalde...A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off'taki rakibi Portekiz oldu! Maçın tarihi ve finalde...#Milli Takım
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Bakan Koca duyurdu Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağıBakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı#Fahrettin Koca
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan kur açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kur açıklaması#Fuat Oktay
Tablo güncellendi Bakan Kocadan tedbir ve mücadele mesajıTablo güncellendi! Bakan Koca'dan tedbir ve mücadele mesajı#Koronavirüs
Flaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğizFlaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TIR kazası TEMi felç etti: 5 kilometre kuyruk olduTIR kazası TEM'i felç etti: 5 kilometre kuyruk oldu#TIR
Sokak ortasında kan donduran vahşet Defalarca bıçakladıSokak ortasında kan donduran vahşet! Defalarca bıçakladı#Bıçaklı Saldırı
Cristiano Ronaldonun Türkiye gerçeği Volkan Demirelin o sözleri akıllara geldiCristiano Ronaldo'nun Türkiye gerçeği! Volkan Demirel'in o sözleri akıllara geldi#Cristiano Ronaldo
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
DSÖ ve Pfizerdan ilk açıklama geldi... Dünyada süper varyant alarmıDSÖ ve Pfizer'dan ilk açıklama geldi... Dünyada 'süper varyant' alarmı!#Koronavirüs
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Kaya Olgar hayatını kaybettiKaya Olgar hayatını kaybetti#Kaya Olgar
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Gençlerbirliği, Bursaspor'u 2 golle mağlup etti

#Gençlerbirliği#Bursaspor#Spor Toto 1. Lig
Gençlerbirliği, Bursasporu 2 golle mağlup etti

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar

12. dakikada Gençlerbirliği’nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Aksel Aktaş’ın ortasına yükselen Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

20. dakikada Gençlerbirliği’nde Barış Alıcı, rakip ceza sahası içindeki karambolde topla buluştu. Alıcı’nın çektiği şutta top, kaleci Erhan’da kaldı.

48. dakikada Kerem Şahin’in orta sahadan attığı derinlemesine pasla ceza sahası önünde buluşan Bursasporlu Acolatse’nin sert şutunu kaleci Übeyd güçlükle çıkardı.

56. dakikada Lualua’nın sol kanattan gönderdiği ortaya yükselen Eleke, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada az adamla yakalanan Bursaspor savunmasının arasına sızan Eleke, topla ceza sahası içerisine kadar sokuldu. Topa bekletmeden sert bir vuruş yapan Nijeryalı oyuncunun şutu direkten döndü.

87. dakikada Bursasporlu Vefa Temel’in ceza sahası yayı dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.

Haberin Devamı

90+5. dakikada az adamla yakalanan Bursaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Lima, ceza sahası içerisine kadar sokulduktan sonra boş durumda olan takım arkadaşı Grechyshkin’e oynadı. Topu boş kaleye gönderen Ukraynalı oyuncu farkı ikiye çıkardı 2-0

Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Yıldırım xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adiyaman xx, Kerem Can Akyüz xx, Gökhan Gül xx, Arda Kızıldağ xx, Ömürcan Artan xx, Aksel Aktaş xx (Metehan Mert dk. 90+3 ?), Grechyshkin xx, Lualua xx (Bieliaiev dk. 82 x), Lima xx, Barış Alıcı xx (Gökhan Altıparmak dk. 90+3 ?), Eleke xx (Mert Kula dk. 87 ?)
Yedekler: Ramazan Köse, Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Sallalich, Furkan Şeker, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Mert Yılmaz xx, Furkan Emre Ünver xx, Capan xx, Hasan Ayaroğlu xx, Kerem Şen xx (Vefa Temel dk. 60 xx), Kubilay Sönmez xx (Emirhan Aydoğan dk. 74 x), Bruno xx, Alasgarov xx (Ofosu dk. 80 x), Batuhan Kör xx (Tuğbey Akgün dk. 60 xx), Acolatse xx (Matavz dk. 60 xx)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Onur Atasayar, Eren Güler, Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Goller: Eleke (dk. 56), Grechyshkin (dk. 90+5) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Lualua, Grechyshkin (Gençlerbirliği), Kerem Şen, Mert Yılmaz, Capan, Vefa Temel (Bursaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlerbirliği#Bursaspor#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk