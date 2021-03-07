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Spor Arena
Haber Giriş: 07.03.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Gençlerbirliği Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Gençlerbirliği Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Süper Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği Başakşehir maçı oynanacak. Karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda oynanacağı yoğun ilgi görüyor. İşte Gençlerbirliği Başakşehir maçı ile ilgili bilgiler

Gençlerbirliği Başakşehir maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak. Gençlerbirliği Başakşehir maçında hakem Özgür Yankaya olacak. Medipol Başakşehir gibi ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Başakşehir maçı bugün sat 16:00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ve ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükselen Medipol Başakşehir, haftaya 26 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Medipol Başakşehir gibi ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

RAFAEL GERİ DÖNÜYOR

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caiçara ve Bolingoli'nin sakatlıkları sürüyor.

DÖRT FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Gençlerbirliği müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 30. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda

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