Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor (Maç özeti ve golleri)

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Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Hatayspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 54'de penaltıdan Piris, 84. dakikada Sio kaydetti. Hatayspor'un tek golünü 25. dakikada Boupendza attı.

Boupendza, son 8 günde 7. golünü atmış oldu ve gol krallığı yarışında zirvede olmaya devam etti.

Hatayspor'da kaleci Munir, 44. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Munir, böylece Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 19'a çıkarttı. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Hatayspor ise 27 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar



5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Johansson’un ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta top üstten dışarıya çıktı.

6. dakikada Akintole topu rakip ceza sahası önünde buldu. Bekletmeden çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topa yükselen Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin biraz üstünden auta gitti.

17. dakikada Motta Hatayspor yarı alanında yaşanan karambolde yüksekten gelen topa ceza sahası yayının dışından sert vurdu. Top kaleci Münir’in kucağında kaldı.

22. dakikada Soner Dikmen ceza sahası yayı önünde topla buluştu. Bekletmeden sert bir şut çıkaran Dikmen’in vuruşu üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası yakınlarında yaşanan kafa topu mücadelesinde seken top Boupendza’nın önünde kaldı. Topu önünde bulan Gabonlu oyuncunun ceza sahası dışından bekletmeden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada sağ kanattan gelen topa hareketlenen Ayite’nin vuruşu az farkla soldan dışarıya çıktı.

34. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Candeias, sağ çaprazdan gönderdiği düzgün bir orta ile topu Sio’yla buluşturdu. Sol köşeden topu ağlara gönderen Sio’nun golü elle müdahale olduğu gerekçesi ile hakem tarafından iptal edildi.

40. dakikada Akintole aldığı topla rakip ceza sahası içine süratlendi. Ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt güçlükle kurtardı.

43. dakikada Hatayspor’un kalecisi Munir ceza sahası içinde Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ’ın yüzüne tekme attı. Kırmızı kart gören oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.

45+1. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gençlerbirliği oyuncusu Motta topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik getirdi. 1-1

48. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

49. dakikada Sefa Yılmaz'ın pasında topla buluşan Sio'nun ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Akın Alkan gole izin vermedi.

52. dakikada hakem Yasin Kol, Katranis'in ceza sahasında Piris da Motta'ya yaptığı müdahale sonrası Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi.



54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-1.

67. dakikada Candeias'ın ortasında, Sefa Yılmaz'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte boşta kalan Soner Örnek'in kafa vuruşu sonrası kaleci Nordfeldt topu kornere gönderdi.

80. dakikada Candeias'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Johansson'un şutunda, Akın Alkan golü önledi.

84. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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