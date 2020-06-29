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Haber Giriş: 29.06.2020 - 23:00,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa | Maçın özeti ve golleri

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Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa | Maçın özeti ve golleri
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Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Üst üste 5. maçını kazanan Kasımpaşa'ya galibiyeti 17. dakikada Fode Koita ve 90+4'te Ndongala'nın golleri getirdi.

Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşılaştı. Kasımpaşa rakibini 2 golle geçerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı, Gençlerbirliği ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

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Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçından fotoğraflar
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçından fotoğraflar

Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa | Maçın özeti ve golleri

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

MAÇTAN POZİSYONLAR (İlk yarı)
7. dakikada Koita'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa ön direkte Thiam vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Thiam'ın pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
23. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Candeias, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada konuk ekip ikinci gole çok yaklaştı. Quaresma'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Koita, bu kez Nordfeldt'i geçemedi.
40. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

 

 

Gençlerbirliği 0-2 Kasımpaşa | Maçın özeti ve golleri

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