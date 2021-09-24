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Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Asuman Ayhan, Avrupa ikincisi oldu

#Asuman Ayhan#Gençler Ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası#Halter
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında Asuman Ayhan, Avrupa ikincisi oldu

Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Asuman Ayhan, Avrupa ikincisi oldu.

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Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Asuman, koparmada 63 kiloyla gümüş, silkmede 80 kiloyla altın ve toplam 143 kiloluk derecesiyle Avrupa ikinciliğini elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, madalya alan sporcu ile kulübünü tebrik ederek, "Türk halteri her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın ilk gününde milliler, 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalyaya ulaştı.

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#Asuman Ayhan#Gençler Ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası#Halter