Gemlik'teki deprem, Bandırmaspor'un basın toplantısında hissedildi

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Bugün öğle saatlerinde Gemlik Körfezi'nde yaşanan ve İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem, Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un basın toplantısında da canlı yayında hissedildi.

Balıkesir ekibinin basın sözcüsü Ceyhun Cihat Yıldırım'ın kulüpteki son durumu konuşmak üzere düzenlediği basın toplantısının 30. dakikasında deprem olmaya başladı. Sarsıntıyı hisseden gazetecilerin 'Deprem oluyor' demesi yayına yansıdı. Sakin kalan Ceyhun Cihat Yıldırım, 'Merak etmeyin depreme dayanıklı' dedi. Yıldırım, daha sonra 'Başka sorunuz yoksa toparlayalım' dedi ve toplantıyı bitirdi.