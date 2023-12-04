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Gemlik'teki deprem, Bandırmaspor'un basın toplantısında hissedildi

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#Deprem#Bandırmaspor#Gemlik Körfezi Deprem
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 17:33

Bugün öğle saatlerinde Gemlik Körfezi'nde yaşanan deprem, 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un basın sözcüsü Ceyhun Cihat Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısında da hissedildi.

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Bugün öğle saatlerinde Gemlik Körfezi'nde yaşanan ve İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem, Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un basın toplantısında da canlı yayında hissedildi.

Balıkesir ekibinin basın sözcüsü Ceyhun Cihat Yıldırım'ın kulüpteki son durumu konuşmak üzere düzenlediği basın toplantısının 30. dakikasında deprem olmaya başladı. Sarsıntıyı hisseden gazetecilerin 'Deprem oluyor' demesi yayına yansıdı. Sakin kalan Ceyhun Cihat Yıldırım, 'Merak etmeyin depreme dayanıklı' dedi. Yıldırım, daha sonra 'Başka sorunuz yoksa toparlayalım' dedi ve toplantıyı bitirdi.

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#Deprem#Bandırmaspor#Gemlik Körfezi Deprem

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