GeForce NOW powered by GAME+ platformu güçleniyor

Yüksek performanslı, kaliteli ve son teknolojilerle donatılmış ürünleriyle mükemmel bir oyun deneyimi yaşatmak için kolları sıvayan Logitech G, yeni iş birliği kapsamında NVIDIA Ge Force NOW powered by GAME+ platformunun daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla altın sponsorluk görevini üstlendi.

NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ ile oyuncular sahip oldukları oyunları bilgisayarlarının donanım gücüne takılmadan Windows, MacOs, Android ve iOS cihazlarından 1080P görüntü kalitesi ve 60 FPS ile oynayabiliyor. NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ ilk dönemde sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet verecek. Bulut tabanlı oyun hizmetine erişmek isteyen kullanıcılar, NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ web sitesi www.gameplus.com.tr üzerinden erken kayıt oluşturarak önümüzdeki dönemde gerçekleşecek lansmanla birlikte ürünü ilk kullanan kullanıcılar arasında yer alma fırsatı yakalayacaklar.

GAME+ iş birliğini değerlendiren Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük “NVIDIA GeForce NOW powered by GAME+ platformu oyun dünyasına yeni bir soluk getirecek. Bu dünyada yaşanan gelişmeleri destekleyen ve daha ileri bir noktaya taşınması için sürekli çalışan Logitech G, oyun tutkunlarının en çok tercih ettiği zengin ürün alternatifleriyle bu platformun da büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak. Oyunseverler, GAME+ platformunun sunduğu bulut tabanlı oyun hizmetinin yanında, Logitech G’nin performansı en üst seviyeye taşıma hedefiyle tasarladığı ekipmanlar sayesinde mükemmel bir oyun deneyimi yaşayacaklar.” dedi.