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Haber Giriş: 08.10.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

GeForce Game Ready sürücüsü Call of Duty: Black Ops Cold War BETA için hazır

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GeForce Game Ready sürücüsü Call of Duty: Black Ops Cold War BETA için hazır
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NVIDIA, en yeni GeForce Game Ready sürücüsü ile kullanıcılarını önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Call of Duty: Black Ops Cold War beta sürümüne hazırlıyor.

15 Ekim'de yayınlanacak olan beta sürümü, NVIDIA Reflex teknolojisiyle GeForce oyuncularının sistem gecikmesini azaltmasına ve oyunun daha hızlı yanıt vermesine olanak tanıyacak.

Call of Duty: Black Ops Cold War’a NVIDIA Reflex Desteği

Rekabetçi oyunlarda sistem gecikmesini ölçen ve azaltan devrim niteliğinde bir GPU, G-SYNC ekran ve oyun içi teknoloji paketi olan NVIDIA Reflex'i hali hazırda destekleyen oyunlardan olan Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone’nin yanına Call of Duty: Black Ops Cold War beta sürümü de ekleniyor.

NVIDIA Reflex desteği alan diğer oyunlar arasında Fortnite, Valorant, Apex Legends, Cuisine Royale, Destiny 2, Enlisted, Kovaak 2.0, ve Mordhau yer alıyor.

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