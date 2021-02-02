Gedson Fernandes taktiği ortaya çıktı! "Yalanlayın yoksa alamayız..."

İrfan Can Kahveci'yi Gedson Fernandes'le unutturan Galatasaray'ın üç aylık operasyon sonucunda bu transferi bitirdiği ortaya çıktı.

50 milyon Euro opsiyonla gittiği Tottenham'da istediği süreleri alamayan Fernandes, sezon sonundaki Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ayrılmaya karar verdi.

Portekizli orta sahanın bonservisine sahip Benfica ile yapılan görüşmelerde Fatih Terim devreye girdi. Eski talebesi olan sportif direktör Rui Costa ile bire bir iletişim kuran Terim, Fernandes'in kiralanmasında önemli rol oynadı. Gizli yürütülen bu transfer hamlesi basına sızınca teknik heyet ve yönetimdeki herkes "Yalanlayalım yoksa alamayız" görüşünde birleşti.

Sarı-kırmızılı yetkililer, "Gedson Fernandes gündemde yok" diyerek kapalı kapılar ardında menajer Ahmet Bulut'a yetkiyi verdi. 4 aylığına 500 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki yıldız futbolcuya 650 bin Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.

AMBULANSTA İMZALADI KARANTİNAYA GİRDİ

Kovıd-19 testi pozitif olan Gedson Fernandes dün 17.00'de Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcuyu 2. Başkan Abdurrahim Albayrak karşılarken bir de ambulans, uçağın kapısına yanaştırıldı. Oyuncu uçaktan iner inmez ambulansa alınırken, ıslak imzasını burada attı ve sonrasında karantina sürecini geçireceği hastaneye götürüldü. Islak imzalı evraklar hemen TFF'ye ulaştırılıp lisansı çıkarıldı. (Sabah)

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