Gedson Fernandes 1.5 yıllığına Galatasaray'da!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, deyim yerindeyse sağ gösterip sol vurdu. Sarı kırmızılı yöneticiler, kendilerinden İrfan Can Kahveci’yi bekleyen taraftarlarını, Portekiz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en iyi orta saha oyuncularından Gedson Fernandes’i transfer ederek coşturdu.

Fenerbahçe’nin de talip olduğu İrfan Can için yapılan pazarlıktan, rakamların çok yükselmesi nedeniyle çekilen Galatasaray yönetimi, dört gündür temasta olduğu Gedson Fernandes’in transferini bitirdi. Benfica’dan 1.5 yıllığına kiralanan 22 yaşındaki oyuncu için tüm harcama limitlerini kullanan sarı kırmızılılar, Portekiz kulübüne 3.5 milyon Euro kira bedeli ödeyecek.

Covid-19 testi pozitif çıktığı için gelir gelmez karantinaya girecek

Ocak 2020’den bu yana Tottenham’da kiralık olarak oynayan Gedson Fernandes, bu sezon sadece 2 maçta forma şansı bulduğu için bir süredir kulüp arayışındaydı. Bu noktada devreye Galatasaray girdi. Fatih Terim’in İtalya’da çalıştığı dönemde oyuncusu olan Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, Fernandes’le bizzat görüşerek Galatasaray’a gitmesi için ikna etti.

Mayıs 2022’ye dek satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Gedson Fernandes bugün İstanbul’a gelecek. Tottenham’ın 1.5 yıllık kiralama ücreti olarak 4.5 milyon Euro ödediği genç futbolcunun sözleşmesindeki bonservis opsiyonunun tam 50 milyon sterlin olduğu belirtildi. Gedson Fernandes; Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve DeAndre Yedlin’den sonra ara transferde kadrosuna kattığı beşinci futbolcu oldu. Bu arada Covid-19 testi pozitif çıkan genç yıldız özel uçakla İstanbul’a getirilip, özel koşullarda sağlık kontrolünden geçirileceği ve karantinaya alınacak.