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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Gaziantep FK'de Kasımpaşa öncesi tek eksik!

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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6'ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip.

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı.

Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle Kayode'nin forma giymesinin beklenmediği takımda başka sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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