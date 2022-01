Gaziantep FK’da transfer çalışmaları devam ediyor

Said Vakkas Yağcı / GAZİANTEP (İHA)

Ligde üst sıralara doğru yükselmeye devam etmeyi istediklerini belirten Cevdet Akınal, Antalyaspor karşısında bir kez daha hakem hatalarının ön plana çıktığını belirtti. Akınal, transfer çalışmalarının da devam ettiğini açıklayarak, takımı daha da güçlendirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.



“İyi futbol oynamaya devam ediyoruz”

Ligde ve kupada oynadıkları son 9 karşılaşmada sadece bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Akınal, “Lige istediğimiz gibi giriş yapamadık ancak özellikle son dönemde iyi futbol oynamayı başarıyoruz. Üstelik Süper Lig’de Covid-19 vakalarından en çok problem yaşayan takımız diyebilirim. Her hafta ne yazık ki en az 5 oyuncumuzdan faydalanamıyoruz. Bu şartlar altında sahaya çıkan her futbolcumuz, üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor. Bizde artık oynayan-oynamayan diye bir ayrım kalmadı. Tüm futbolcularımıza teknik heyetimiz tarafından şans veriliyor ve hepsinin de elinden geleni yaptığını düşünüyorum. İyi futbolumuza devam etmek istiyoruz, bunun sonucunda gurur duyulacak bir yerde sezonu bitireceğimize inanıyorum” dedi.



“Antalya maçında penaltımız verilmedi”

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Antalyaspor müsabakasında çok net bir penaltılarının verilmediğini belirten Cevdet Akınal, “Süper Lig’de maalesef hakemlerden en çok canı yanan takımlardan biriyiz. Antalyaspor karşısında hocamız ve çok önemli futbolcularımız yine Covid-19’dan dolayı takımla olamadılar. Bu şartlar altında takımımız örnek bir mücadele sergiledi. Ancak hakemlerimizi de görmezden gelmemek gerekiyor. İlk yarıda penaltı verilebilecek bir pozisyonda oyun devam etti. Üstüne ikinci yarıda bize göre çok net penaltı olan pozisyonda VAR incelemesi dahi olmadı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Burada orta hakem görmeyebilir ancak VAR hakemi neye göre karar veriyor? Bu pozisyonun izlenip, ardından penaltımızın verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İki puanımız daha hakemler tarafından elimizden alındı. Bu mücadelemizin hakkı üç puandı ancak yine izin verilmedi” ifadelerini kullandı.



“Kupada ve ligde sonuna kadar ilerleyeceğiz”

Liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirebilmek adına Antalya’da mini bir kamp dönemi yapacaklarını açıklayan Cevdet Akınal, “Şehrimizde meydana gelen yoğun kar yağışının ardından tesislerimizde çalışma şansımız yok oldu. Bu doğrultuda Antalyaspor maçından sonra da bu şehirde kalıp hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında çok önemli bir süreç bizi bekliyor. Hem kupada hem de ligde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimizi düşündüğümüz bir teknik heyete ve oyuncu grubuna sahibiz. Herkes özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve ligin son düdüğü çalana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Taraftarımızın içi rahat olsun, transfer çalışmalarımız devam ediyor”

Taraftarların takımdan olan beklentilerinin farkında olduklarını ve onları mutlu edebilmek adına çalışmalarına fedakarca devam ettiklerini de vurgulayan Cevdet Akınal, “Sezon başında koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmek için hem Erol hocamız hem de yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. Tek isteğimiz Gaziantep şehrinin adını en iyi şekilde temsil edebilmek. Transfer döneminde asla hata yapmak istemiyoruz ve katacağımız isimlerin de ortak akıl yoluyla kulübümüzün çıkarları çerçevesinde olmasını istiyoruz. Gerekli takviyeler üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah onlar da en kısa sürede takımımıza katılıp, katkı sağlamaya başlayacaklar. Taraftarlarımızın içi rahat olsun, bu takım sezonu en iyi şekilde bitirecek. Yeter ki onlar bize inansın, güvensin. Her zaman dediğimiz gibi kazanan Gaziantep olacak” diye konuştu.

