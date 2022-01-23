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Gaziantep FK'da Mehmet Yozgatlı 1 puandan memnun

#Gaziantep FK#Antalyaspor#Mehmet Yozgatlı
Gaziantep FKda Mehmet Yozgatlı 1 puandan memnun

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 23’üncü haftasında, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK maçı sonunda açıklama yapan Fraport TAV Antalyaspor Kaleci Antrenörü Murat Öztürk, kritik zamanlarda alınan 1 puanın değerli olduğunu söylerken, Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, iyi oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

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Fraport TAV Antalyaspor, ligin 23’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar aldığı beraberlikle puanını 24’e yükseltti. Maç sonunda ise geçen hafta Ç. Rizespor maçında kırmızı kart gören teknik sorumlu Alfons Groenendijk yerine basın toplantısına Fraport TAV Antalyaspor Kaleci Antrenörü Murat Öztürk, koronavirüs testi pozitif çıktığı için takımının başında yer alamayan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut’un yerine de yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı açıklamada bulundu.

YOZGATLI: BUGÜN İYİ OYNADIK VE İYİ MÜCADELE ETTİK

Basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Mehmet Yozgatlı, oyuncularını tebrik ederek konuşmasına başladı. Yozgatlı, "Bugün iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler ve iyi savaştılar. 3 puanı kaçırdık, O yüzden üzgünüz. Güzel ve keyifli bir maç oldu. Maça iyi başlayamadık ve ilk 20 dakika Antalyaspor üstümüze geldi. O dakikadan sonra ağırlığımızı maça koyduk ve daha çok gol pozisyonuna girdik. Son dakikalarda verilmeyen bir penaltımız da vardı ama mutluyuz. Kaybetmedik, sonuçta 1 puan iyi. Üzgünüz ama 1 puanı almak iyi. Kaybetmektense 1 puan almak iyidir. Daha net gol pozisyonlarına girdik. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

ÖZTÜRK: KRİTİK ZAMANLARDA ALINAN 1 PUANIN DEĞERLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM

Antalyaspor Kaleci Antrenörü Murat Öztürk, maçın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Öztürk, "Bugünkü maç bulunduğumuz konum nedeniyle çok değerliydi. Gerekli hazırlıkları yaptık ve ciddi şekilde bu maça hazırlandık. İlk başlama vuruşuyla beraber topa sahip olan taraf bizdik. Top, daha çok bizde kaldı. Pozisyon bulmaya başladık ve sonrasında ilk yarının sonuna doğru birkaç üst üste korner kazandı rakibimiz. Çok ciddi bir pozisyon vermeden iyi pozisyonlara girip ilk yarı bitti. İkinci yarının 60’ıncı dakikadan sonra hücum geçişlerinde kaybettiğimiz toplar neticesinde ciddi pozisyonlar verdik. Bu aslında kazanmayı ne kadar çok isteyen oyuncu grubu olduğunu gösteriyor. Bir taraftan da böyle kritik zamanlarda alınan 1 puanın değerli olduğunu söyleyebilirim. Oyun anlamında, ileriki haftalara yansıyacak iyi görüntüler, bölümler vardı. Bunların süresini biraz daha uzattığımız zaman skor da kendiliğinden gelecek" diye konuştu.

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#Gaziantep FK#Antalyaspor#Mehmet Yozgatlı

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