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GeriFutbol Gaziantep FK'da farkı Alexandru Maxim yarattı! 15 maç 7 gol...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

Gaziantep FK'da farkı Alexandru Maxim yarattı! 15 maç 7 gol...

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Gaziantep FK'da farkı Alexandru Maxim yarattı! 15 maç 7 gol...
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Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladığı Alexandru Maxim, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımının yıldızlaşan isimlerinden biri oldu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, devre arasında orta sahayı güçlendirmek için Maxim'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Gaziantep'e geldiği ilk hafta formayı sırtına geçiren Rumen oyuncu, hemen hemen her maçta takımın ileri uçta etkili ataklar geliştirmesine öncülük etti.

Sezonun ikinci yarısında 15 maça çıkıp bin 293 dakika sahada kalan Maxim, skor anlamında da takımına katkılar sağladı.

15 maça 7 gol sığdıran Maxim, pandemi sonrasında da takımının yenilmezlik serisi elde etmesinde etkili oldu.

"Küme düşersek antrenörlüğü bırakırım"Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere biten Alanyaspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Ben bu takımı ligde tutacağım. Eğer bu takım benle beraber ligden düşerse ben de antrenörlüğü bırakacağım" ifadelerini kullandı.
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- Pandemiden sonra kendini buldu

Maxim'in gol attığı maçlarda Gaziantep ekibi sahadan puansız ayrılmazken, tecrübeli oyuncu attığı gollerin 5'ini pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından kaydetti. Rumen oyuncu, salgın öncesindeki 2 golünü ise Sivasspor'a attı.

- Transfer görüşmeleri sürüyor

Gaziantep ekibi, yeni sezonda da Maxim'i kadrosunda tutmak istiyor.

Mainz 05 ile görüşmelerini devam ettiren Gaziantep FK yönetimi, bu ay başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar Maxim'in durumunu çözmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Marius Sumudica da daha önceki açıklamalarında "Çok fazla transfer yapmak istemiyorum. Transferden önce Maxim ve Kayode'nin durumunu çözmek istiyorum. Çünkü bizimle devam etmelerini istiyorum." diyerek Maxim'den övgüyle bahsetmişti.

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