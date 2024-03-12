Gaziantep FK yenilgisinin ardından Beşiktaş'ta eleştiri okları Fernando Santos'un üstünde: 'Asla gelişmiyor!' | 'Ismael ve Erol Bulut gibi'

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf ev sahibi oldu. Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve uzun bir aradan sonra kazandı.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş'ta ise teknik direktör Fernando Santos, hedef tahtasına konan isim oldu.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, kritik müsabakayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yorumlar...

Güntekin Onay: Beşiktaş, Santos ile gelişmiyor

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıktığı maçlarda ilk yarılarda hemen hemen hiç hücum yapmıyor. Geriye düştüğü maçlarda da gol bulamıyor. Oynanan futbol yavaş, tempo yok. En ilginci de Beşiktaş, pres yapmıyor. Dünya üzerinde pres yapmayan büyük takım var mıdır?

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Sadece gol yememek üzerine bir oyun mentalitesi, hücumda renksiz, coşkusuz bir oyun...

ELEŞTiRECEK ÇOK UNSUR VAR

Beşiktaş’ın futboluna dair eleştirilecek çok unsur var. Ancak övgüye yer verecek hemen hemen hiç bir artısı yok. Dün kaybettiği takım Gaziantep, haklı bir galibiyet aldı. Beşiktaş, o kadar kötü ki 2-0 yenildiği Gaziantep, 2024 yılında oynadığı son 11 maçta sadece Istanbulspor’u yenebilmiş.

OYUN YUKARI GiTMiYOR

Bu kalitesizlik içinde kadroda Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar varsa oynar. Bu oyun anlayışıyla Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci gibi genç yeteneklerden de pek verim almak mümkün değil. Beşiktaş, Fernando Santos ile gelişmiyor. Oyun yukarı gitmiyor, anlayış sadece savunma odaklı. En pozitif ve sabırlı Beşiktaşlı’nın dahi asla memnun olmayacağı bir tablo var.

Gaziantep takımı için hayati bir 3 puan oldu. Sumudica’nın savunmacı futbolundan sonra takım üzerindeki ağırlığı atmış, hafiflemiş göründü.

Uğur Meleke: Sıkıntılı bir karar olduğunu söylemiştim

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde 10’uncu lig maçına çıktı dün. 3-5 maç yeterli data seti değil diyenler vardı, haklı da olabilirler. Ama 10 müsabaka bence yeterli bir veri seti. Ve Santos’lu bu 10 maçın ortaya koyduğu bazı realiteler var. Beşiktaş, Santos yönetimindeki 10 lig maçının 8’inin ilk yarılarında gol atamadı. Sadece ikisinde (İstanbul ve Trabzon’a) birer solo Semih golü var. Üstelik bu 10 müsabakanın ilk devrelerinde eksik olan şey sadece gol değildi. Pendik’e, Adana Demir’e karşı, Konya’ya, Gaziantep’e, ligin en sorunlu takımlarına karşı ilk devreleri çoğunlukla hiçbir şey oynamadan çöpe attı Beşiktaş.

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GERiYE DÜŞÜNCE KAYBEDiYOR

Santos’lu Beşiktaş’ın bir başka ilginç istatistiği de şu: Pendikspor’a, Sivasspor’a, Galatasaray’a ve Gaziantep’e karşı ilk 10 dakikada mağlup duruma düştüler. Olabilir, bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ancak kalan 80-85 dakikada ne Pendik’e, ne Sivas’a, ne de Gaziantep’e karşı oyunu rakip yarı alana yığamadılar. Net bir reaksiyon veremediler. Rakiplerine topla çıkma imkanı verdiler. Ve eğer yanılmıyorsam, Süper Lig’de geriye düştüğü maçlarda tek bir gol dahi atamayan tek teknik adam Fernando Santos. Beşiktaş geriye düştüğü 4 maçı da (Pendikspor, Sivasspor, Galatasaray ve Gaziantep’e karşı) gol bulamadan kaybetti.

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iSMAEL VE BULUT GiBi

18 yıllık meslek hatayım böyle geçti, maalesef bugün de bir tekrar yaşıyorum. Valerien İsmael’in de, Erol Bulut’un da, Pereira’nın da, Fernando Santos’un da göreve getirildikleri gün, sıkıntılı kararlar olduğunu söylemiştim. Umarım yanılırım ama Fernando Santos şu ana kadar Yunanistan’a veya Portekiz’e oynattığı emniyetli oyunun dışına çıkmadı Beşiktaş’ta da.

HEP AYNI SENARYO

Sanki elinde bir kullanım kılavuzu var ve onun dışına pek çıkmıyor gibi: İlk devreleri çöpe at. Üçüncü bölgeye şiddetli baskıya asla gitme. Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci’yi mümkün olduğunca kanada hapsedip yok et. İşler iyi gitmezse 60’ta Rachid Ghezzal’i oyuna al. Bu kadar.